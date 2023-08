Published: 04 Aug 2023 11 AM Updated: 04 Aug 2023 11 AM

வாங்கியது ரூ.5 லட்சம் கடன்; திரும்பக் கட்டியது ரூ.7,61,803... பர்சனல் லோன் உஷார்.. உஷார்!

டூவீலர் வாங்க, வீட்டுக்குத் தேவையான விலை உயர்ந்த பொருள்களை வாங்க, இடம் வாங்க, தங்க நகை வாங்க என இன்றைக்குப் பலரும் பர்சனல் லோனைத்தான் மலை போல நம்பி இருக்கிறார்கள்.