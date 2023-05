Published: 04 May 2023 12 PM Updated: 04 May 2023 12 PM

``ஓய்வூதியம் அதிகம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்" மீண்டும் காலக்கெடுவை நீட்டித்த EPFO!

தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பானது (EPFO), அதிக ஓய்வூதியத்தை பெறுவதற்கான விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்க கூடுதல் அவகாசம் கொடுத்து, காலக்கெடுவை மீண்டும் நீட்டித்துள்ளது.

