எத்திராஜ் கல்லூரி மாணவிகளின் கலக்கல் பிசினஸ் முயற்சி... 17 ஆண்டுகளாகத் தொடரும் 'ED-Bazaar'

பெண்கள் தேசத்தின் மையமாக இருந்துவருகின்றனர். அந்த வகையில், பெண்கள் தன்னிறைவு பெற்றவர்களாகவும், திறமையானவர்களாகவும் இருப்பது முக்கியம். இதை நோக்கமாகக் கொண்டு எத்திராஜ் மகளிர் கல்லூரியின் ED-Bazaar திட்டம் மாணவிகளை சரியான திசையில் தயார்படுத்துகிறது.