நிதி நிர்வாகம், சேமிப்பு, முதலீடு... இன்றைய பெண்கள் எப்படி..? டிரெண்டைக் காட்டும் சர்வே

‘‘நிதி நிர்வாகத்தில் பெண்களின் கவனம் தங்கத்தில் இருந்து விலகி, ‘கேப்பிடல் மார்க்கெட்’ எனப்படும் மூலதனச் சந்தை மீது விழத் தொடங்கியிருப்பது நல்ல விஷயமே!’’