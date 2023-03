Published: 23 Mar 2023 11 AM Updated: 23 Mar 2023 11 AM

மக்களே... மார்ச் 31-க்குள் நாம் செய்ய வேண்டிய 6 முக்கியமான விஷயங்கள்... என்ன தெரியுமா?

நடப்பு நிதியாண்டு (2022-23) இன்னும் எட்டு நாள்களில் முடிவடைய இருக்கிறது. இந்த நிதியாண்டு முடிவடைவதற்குள் நாம் முடிக்க வேண்டிய முக்கிய நிதி தொடர்புடைய விஷயங்களைப் பற்றித் தெரிந்துகொள்வோம்.