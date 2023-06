Published: Just Now Updated: Just Now

ஆன்லைன் மூலம் ஏ.டி.எம் கார்டு வாங்கி தருவதாக நூதன மோசடி: பணத்தை இழந்த இளைஞர்..!

ஆன்லைன் மூலம் ஏ.டி.எம் கார்டு பெற்றுத் தருவதாக கூறி கிரெடிட் கார்டு நம்பர் மற்றும் ஓடிபியை கேட்டுள்ளார். அந்த பேச்சை நம்பிய சபீர், மர்மநபர்கள் கேட்ட அனைத்து தகவலையும் கொடுத்துள்ளார்.