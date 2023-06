Published: 26 Jun 2023 8 AM Updated: 26 Jun 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

பங்குச் சந்தை எவ்வளவு உயர்ந்துவிட்டது... இன்னும் உயருமா? #பொருளாதாரம், பணம், பங்கு-9

கொரோனா பரவல், அதன் விளைவாக ஊரடங்கு போன்றவற்றால் உலகம் பயந்துபோனதைவிட, முதலீட்டாளர்கள் அதிலும் குறிப்பாக, பெரும் முதலீட்டாளர்கள் அதிகம் பயந்தது போனார்கள். நாளை என்று ஒன்று இல்லாததைப் போல பங்குகளை விற்றுத் தள்ளினார்கள்.