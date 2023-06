வங்கியில் கடன் வாங்க... சிபில் ஸ்கோர் எவ்வளவு இருக்க வேண்டும்? | பர்சனல் ஃபைனான்ஸ் பக்கா விதிமுறை!

Published: 11 Jun 2023 11 AM Updated: 11 Jun 2023 11 AM

இந்தியாவில் கிரெடிட் இன்ஃபர்மேஷன் பீரோ (இந்தியா) லிமிடெட் என்கிற சிபில் (CIBIL), சி.ஆர்.ஐ.எஃப் ஹைமார்க் (CRIF Highmark), எக்ஸ்பீரியன் (Experian) மற்றும் ஈக்விஃபிக்ஸ் (Equifax) ஆகிய கடன் விவர அமைப்புகள், கிரெடிட் ஸ்கோர்களை வழங்க இந்திய ரிசர்வ் வங்கி உரிமம் வழங்கியுள்ளது.