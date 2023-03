பங்குச் சந்தையில் எவ்வளவு முதலீடு செய்ய வேண்டும்? லாபத்துக்கு வழிகாட்டும் பக்கா விதிமுறைகள்..!

Published: 26 Mar 2023 10 AM Updated: 26 Mar 2023 10 AM

Published: Yesterday at 10 AM Updated: Yesterday at 10 AM

ஒருவர் பங்குச் சந்தை சார்ந்த முதலீட்டுத் திட்டங்களில் எத்தனை சதவிகிதம் முதலீடு செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு பொதுவான விதிமுறை மற்றும் பார்முலா இருக்கிறது.