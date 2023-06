மியூச்சுவல் ஃபண்டில் லாபம் ஈட்ட வேண்டுமா? சரியான ஃபண்டை தேர்வு செய்யும் எளிய உத்திகள் உங்களுக்காக!

இதில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீட்டை அடிப்படையான விஷயங்கள் முதல் பாதுகாப்பான வழியில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீட்டை ஆரம்பிப்பது எப்படி?,

சிட் ஃபண்ட் Vs மியூச்சுவல் ஃபண்ட், ரியல் எஸ்டேட் Vs மியூச்சுவல் ஃபண்ட், யூலிப் Vs மியூச்சுவல் ஃபண்ட் உள்ளிட்டவற்றின் ஒப்பீடுகள், மட்டுமல்லாமல் சரியான மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தை தேர்வு செய்வது எப்படி?, எஸ்.ஐ. பி முதலீட்டில் செய்யும் தவறுகள், எஸ்.ஐ.பி முதலீடுக்கு எது சரியான தேதி, இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் Vs ஆக்டிவ் ஃபண்ட், கடன் ஃபண்ட்கள்: புதிய வருமான வரி விதிப்பு, மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களில் இருந்து எப்போது வெளியேற வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்களை எளிமையாகவும் தெளிவாகவும் உங்களுக்குக் கற்று தரப்படும்.