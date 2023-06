கிரெடிட் கார்டை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும்..? பர்சனல் ஃபைனான்ஸ் பக்கா விதிமுறை..!

Published: Just Now Updated: Just Now

நம் நாட்டில் பலரும் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கிரெடிட் கார்டுகளை வைத்திருக்கின்றனர். ஸ்மார்ட்போன், வெளிநாட்டு விடுமுறை சுற்றுலா, வீட்டு உபயோகப் பொருள்கள் என பலவற்றையும் வாங்க கிரெடிட் கார்டுகளை பயன்படுத்தி வருகிறார்கள்.