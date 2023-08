Published: Just Now Updated: Just Now

வீட்டிலிருந்தபடியே கற்றுக்கொள்ளலாம்; மியூச்சுவல் ஃபண்ட் SIP முதலீடு, சரியாகப் பயன்படுத்துவது எப்படி?

மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீட்டை எப்படி மேற்கொள்வது, எந்த ஃபண்டை தேர்வு செய்வது, நம்முடைய இலக்குக்கு ஏற்ப முதலீடுகளை மேற்கொள்வது எப்படி போன்ற விஷயங்கள் மிக முக்கியமானவை. இந்த விஷயங்களைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய பொறுப்பு ஒவ்வொரு முதலீட்டாளருக்கும் உள்ளது.