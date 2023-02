Published: Just Now Updated: Just Now

ஐ.எஃப்.ஏ கேலக்ஸி கருத்தரங்கம்: முதலீட்டில் அதிக வருமானம் பெற என்ன வழி?

‘’ஒருவர் சரியான முறையில் முதலீட்டுத் தொகையை பிரித்து முதலீடு செய்தால் நிச்சயம் பணவீக்க விகிதத்தை விட அதிக வருமானம் பெற முடியும்... அடுத்த 10, 15 ஆண்டுகளுக்கு ஈக்விட்டி ஃபண்ட்களில் இடைவிடாமல் எஸ்ஐபி முறையில் முதலீடு செய்து வந்தால் செல்வம் சேர்க்க முடியும்.’’