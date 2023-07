``சகாரா குழுமத்தில் முதலீடு செய்தவர்களுக்கு பணம் ரீபண்ட்!" - புதிய இணையதளம் அறிமுகம்

சகாரா குழுமத்தில் பணம் முதலீடு செய்தவர்கள், தங்களது பணத்தை திரும்ப பெறுவதற்கான இணையதளத்தை மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா திறந்து வைத்தார்.

சகாரா கடன் கூட்டுறவு சங்கம் (Sahara Credit Cooperative Society Ltd), சகாராயன் யுனிவர்சல் பல்நோக்கு சங்கம் (Saharayan Universal Multipurpose Society Ltd), ஹூமாரா இந்தியா கடன் கூட்டுறவு சங்கம் (Humara India Credit Cooperative Society Ltd), ஸ்டார்ஸ் பல்நோக்கு கூட்டுறவு சங்கம் (Stars Multipurpose Cooperative Society Ltd) ஆகியவை சகாரா குழும கூட்டுறவு சங்கத்தின் கீழ் இயங்கி வந்தது. இதில் சுமார் 2.5 கோடி மக்கள் தலைக்கு ரூ.30,000 வரை முதலீடு செய்துள்ளனர்.