Published: Just Now Updated: Just Now

NPS புதிய பென்ஷன் திட்டம்: ஒரே ஆண்டில் 10 லட்சம் புதிய சந்தாதாரர்கள்...!

கோவிட் - 19 பரவலுக்கு பிறகு சிறு வணிகர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட ஓய்வூதியம் தொடர்பான விழிப்புணர்வுதான் இந்த அதிக வளர்ச்சிக்கு முக்கிய காரணமாகிம். கொரோனா தொற்றுக்கு பிறகு பல நடுத்தர இந்திய குடும்பங்களில் நிதி பாதுகாப்பு ஒரு முக்கிய வாழ்க்கை இலக்காக மாறியுள்ளது.