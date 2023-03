Published: Just Now Updated: Just Now

மக்களே உஷார்... வங்கி பெயரில் போலி வெப்சைட், எஸ்எம்எஸ்; 3 நாளில் லட்சக்கணக்கில் பணம் மோசடி!

``வாடிக்கையாளர்கள் KYC அல்லது PAN கார்டு விவரங்களைப் புதுப்பிக்காததால் அவர்களின் வங்கிக் கணக்கு தடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று போலி எஸ்எம்எஸ் அனுப்பப்படுகிறது. அதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இணைப்புகளை கிளிக் செய்தால், வங்கியின் போலி இணையதளத்திற்கு அழைத்துச் செல்லும்"