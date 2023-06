Published: 09 Jun 2023 8 AM Updated: 09 Jun 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

ஓரளவு சம்பாதிக்கிறேன், ஆனால், கையில் எதுவும் தங்கவில்லை... என் பிரச்னைக்கு என்ன காரணம்?

மாதந்தோறும் ரூ.30,000 சம்பாதிக்கிறீர்கள். உங்களிடம் இருக்கும் இந்தப் பணத்தை யாரோ பிடுங்கி எடுத்துக்கொண்டு விடுவதில்லை. ஒவ்வொரு ரூபாயையும் நீங்கள்தான் செலவு செய்கிறீர்கள்....