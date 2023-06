Published: Just Now Updated: Just Now

2 வாரத்தில் வங்கியில் குவிந்த ரூ.3.26 லட்சம் கோடி எஃப்.டி; ரூ.2000 தடைதான் காரணமா?

வங்கி எஃப்.டி-யில் முன்பு எவ்வளவு வருமானம் கிடைத்ததோ, அதைவிட அதிகமாக வட்டி கிடைத்து வருவதால், பலரும் வங்கி எஃப்.டி. முதலீடு மிகச் சிறந்தது என்று நினைத்துத் தேர்வு செய்து வருகிறார்கள்.