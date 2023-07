Published: 24 Jul 2023 8 AM Updated: 24 Jul 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

அச்சமூட்டும் ரிலையன்ஸ் ரிசல்ட்... அடுத்து என்ன? | பொருளாதாரம், பணம், பங்கு-12

``பலரும் எதிர்பாராத வண்ணம் ரூ.133 என்ற விலையில் பிரிக்கப்பட்ட ஜியோ ஃபைனான்சியல் நிறுவனப் பங்கு ஒன்றின் விலை ரூ.261.85 என்கிற அளவில் முடிவானது. 20-ஆம் தேதி ஜியோ பைனான்சியல் சர்வீசஸ் பங்குகள் வழங்கப்பட்டுவிட்ட நிலையில், ரிலையன்ஸ் பங்குகளின் விலைகள் இறங்கின..."