இப்போது எந்தப் பங்குகளை வாங்கலாம் விற்கலாம்... இந்தவாரம் சந்தை நிலவரம் எப்படி?

சந்தை புதிய உச்சத்தில் சந்தை இருப்பதால் மிகவும் கவனத்துடனும் எச்சரிக்கையுடனும் (குறைவான எண்ணிக்கை மற்றும் ஸ்ட்ரிக்ட்டான ஸ்டாப்லாஸிடன்) டிரேடர்கள் வியாபாரம் செய்யவேண்டியிருக்கும்.