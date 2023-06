Published: 19 Jun 2023 9 AM Updated: 19 Jun 2023 9 AM

பங்குச் சந்தை: ரிஸ்க் எடு... கொண்டாடு... ஏன், எங்கே, எப்படி?| #பொருளாதாரம், பணம், பங்கு - 8

2022-ஆம் ஆண்டு இறுதியில், என்.எஸ்.இ-யில் மொத்தம் 2,113 நிறுவனங்களும், பி.எஸ்.இ-யில் சுமார் 5,000 நிறுவனப் பங்குகளும் பட்டியலிடப்பட்டு வர்த்தகம் ஆகின்றன. இவற்றில், எவற்ரை வாங்குவது, வாங்காமல் தவிர்ப்பது?