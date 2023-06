Published: 05 Jun 2023 8 AM Updated: 05 Jun 2023 8 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

இப்ப மார்கெட்டில் `ஹாட்' டான துறை எது...? எந்தப் பங்குகளை வாங்க போட்டி?

தற்சமயம் அமெரிக்கா பங்குச் சந்தைகளில் அதிகம் கவனிக்கப்படும், விரும்பப்படும் பங்குகளாக இருப்பவை, இந்த ஏ.ஐ தொழில்நுட்பத்தில் வேகமாக முன்னேறிக் கொண்டிருக்கும் சில நிறுவனங்களின் பங்குகள்தான்.