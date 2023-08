Published: 14 Aug 2023 10 AM Updated: 14 Aug 2023 10 AM

ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன்னும் மார்க்கெட் லீடராக இருப்பதன் ரகசியம் என்ன?

ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிட் (RIL) பங்குகளை வைத்திருக்காத மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள் இல்லை எனலாம். எவ்வளவு வைத்துக்கொள்ள அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ, அந்த அளவு வைத்திருக்கிறார்கள். மொத்த ரிலையன்ஸ் பங்குகளில் பல்வேறு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் மட்டும் 6.45% வைத்துள்ளன.