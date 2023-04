Published: Just Now Updated: Just Now

தங்கம் விலை எப்போது உயரும்? அதில் முதலீடு செய்து லாபம் பெறுவது எப்படி?

பங்குச் சந்தை முதலீடும் தங்கம் முதலீடும் கிரியும் பாம்பும் போல இருக்கும். பெரும்பாலும் இவற்றின் விலை எதிர் எதிர் திசையில்தான் செல்லும். பொதுவாக, பங்குச் சந்தைகள் சிறப்பாக செயல்படும் போது தங்கத்தின் விலை இறங்கி காணப்படும்.