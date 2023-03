Published: 09 Mar 2023 11 AM Updated: 09 Mar 2023 11 AM

மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனங்களின் விளம்பரங்கள்: செபி விதித்த தடைகள்...!

மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனங்கள், தமது திட்டங்களில் முதலீடு செய்யும் பொழுது ஊகத்தின் அடிப்படையில் நிச்சய வருமானம் கிடைக்கும் என்று தவறான விளம்பரங்களை செய்யக்கூடாது என்று பங்குச் சந்தை கட்டுப்பாட்டு ஆணையமான செபி புதிய அறிவுறுத்தல்களை வெளியிட்டுள்ளது.