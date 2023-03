Published: Just Now Updated: Just Now

ரிசர்வ் வங்கி ரெப்போ விகிதத்தை உயர்த்துவது ஏன்? | My Vikatan

கொரோனா காலகட்டத்தில் பெரும்பாலானோர் வேலை இழந்தனர், பல நிறுவனங்கள் தங்கள் உற்பத்தியை நிறுத்தியது, சாமானிய மக்கள் கையில் பணம் இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டனர். நாட்டின் பொருளாதாரம் சரிந்தது.

