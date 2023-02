Published: Just Now Updated: Just Now

செல்வத்தைப் பெருக்கும் சூப்பர் முதலீடு - சென்னைவாசிகளுக்கு ஒர் அரிய வாய்ப்பு... அனைவரும் வருக, வருக!

பிப்.25ம் தேதி நடக்கும் முதலீட்டு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் பட்டிமன்றப் பேச்சாளர் பாரதி பாஸ்கர், நிதி ஆலோசகர் வ.நாகப்பன், ஆதித்யா பிர்லா சன்லைஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த ஏ.பாலசுப்ரமணியன், கே.எஸ்.ராவ் ஆகியோர் முதலீட்டாளர்கள் சந்தேகங்களுக்கு பதில் அளிக்கிறார்கள்.

