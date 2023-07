Published: Just Now Updated: Just Now

அதிக வருமானம் தரும் `ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் லேடரிங்' டெக்னிக்... எப்படி பயன்படுத்திக் கொள்வது?

நம்மிடம் இருக்கும் மொத்தப் பணத்தையும் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டுகளில் குறிப்பிட்ட நிரந்தர வட்டி விகிதத்தில் முதலீடு செய்துவிடுகிறோம். இதனால், வட்டி விகிதங்கள் உயரும்போதும், பணவீக்கம் உயரும்போதும் ஏற்படுகிற இழப்பை நாம் கவனத்தில் கொள்வதே இல்லை!

