Published: Just Now Updated: Just Now

முக்கிய 8 நகரங்களில் வீடுகளின் விற்பனை எப்படி உள்ளது..? ரியல் எஸ்டேட் ஆய்வு சொல்வதென்ன?

ஜனவரி முதல் ஜூன் வரையான இந்தாண்டின் அரையாண்டில், இந்தியாவின் முக்கிய எட்டு நகரங்களில் வீடுகளின் விற்பனை குறித்த விவரங்களை ஆன்லைன் ரியல் எஸ்டேட் ஆலோசனை நிறுவனமான ப்ரோப்டைஜெர் (PropTiger) நடத்திய ஆய்வில் தெரிவித்துள்ளது.