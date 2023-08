Published: Just Now Updated: Just Now

9 முக்கிய நகரங்களில் விற்காமல் காலியாக கிடக்கும் வீடுகளின் எண்ணிக்கை... எவ்வளவு தெரியுமா?

சென்னையில் 19,000 வீடுகள் விற்பனையாகாமல் இருக்கின்றன. சென்னையில் விற்பனையாகாத வீடுகளின் எண்ணிக்கை 18 சதவிகிதம் குறைந்துள்ளது.

Personal Finance வீடு (சித்தரிப்பு படம்) ( Pixabay )