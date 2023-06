Published: Just Now Updated: Just Now

இந்திய பங்குச் சந்தை: நச்சுன்னு 4 ஐபிஓ-க்கள்... முதலீட்டாளர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு..!

பங்கு சந்தையில் பொதுப் பங்கு வெளியீட்டை (IPO) சிறு முதலீட்டாளர்களுக்கு கிடைத்த நல்ல வாய்ப்பு என்பார்கள். ஏனெனில் நல்ல நிறுவனங்களின் பங்குகளை கூட குறைந்த விலையில் வாங்க முடியும். இதன் மூலம் சிறு முதலீட்டாளர்களும் முதலீடு செய்து லாபம் ஈட்ட முடியும்.

பிரீமியம் ஸ்டோரி Personal Finance ஐபிஓ | IPO