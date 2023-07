Published: 11 Jul 2023 10 AM Updated: 11 Jul 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

சந்தையை கலக்கவிருக்கும் 4 பங்கு வெளியீடு... 6 பங்கு பட்டியல்கள்!

இந்திய பங்குச் சந்தையானது கடந்த சில வாரங்களாகவே உச்சத்தை எட்டி வரும் நிலையில், வரும் நாட்களிலும் இந்த போக்கு தொடரலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த ஏற்றத்துக்கு மத்தியில் இந்திய சந்தையில் பல்வேறு நிறுவனங்கள் நுழைய உள்ளன.