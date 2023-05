Published: 27 May 2023 5 AM Updated: 27 May 2023 5 AM

‘‘பழைய ஷேர் சர்ட்டிஃபிகேட்டுகளை சேகரிப்பதுதான் என் ஹாபி..!’’ சென்னையின் வித்தியாசமான மனிதர்!