வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களின் தொடர் முதலீடு... புதிய உச்சத்தை தொட்ட இந்திய பங்குச் சந்தை..!

இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இந்தியப் பங்குகளை தொடர்ந்து விற்று வந்த, வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள், நிகரமாக பங்குகளை வாங்குபவர்களாக மாறி வருகின்றனர். இந்த ஆண்டில் மட்டும் இதுவரை ரூ. 45,665 கோடிக்கு இந்திய நிறுவனப் பங்குகளை வாங்கியுள்ளனர்.