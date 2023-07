Published: Just Now Updated: Just Now

கிரீன்செஃப் SME IPO: பிரீமியத்தில் பங்குகள் லிஸ்ட் ஆனது...

பெங்களூரைச் சேர்ந்த வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் தயாரிப்பாளரான கிரீன்செஃப் அப்ளையன்சஸ் லிமிடெட், அதன் முதல் IPO வில் 53.62 கோடியை வெற்றிகரமாக திரட்டியது. IPO ஜூன் 23 முதல் ஜூன் 27, 2023 வரை சந்தாவிற்காக திறக்கப்பட்டது; 60 மடங்கு அதிகமாக சந்தாவுடன் முடிவடைந்தது.

Personal Finance கிரீன்செஃப் அப்ளையன்சஸ் லிமிடெட் | Greenchef Appliances Ltd