வித்தியாசமான சிக்கல்; விலை குறையுமா ஜியோ ஃபைனான்ஸியல் பங்கு... என்னதான் காரணம்?

ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் குழுமத்தின் ஒரு அங்கமாக இருந்த ஜியோ ஃபைனான்ஸியல் சர்வீசஸ் நிறுவனம் ஜூலை 20-ஆம் தேதி தனியாக பிரிக்கப்பட்டது....