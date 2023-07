Published: Just Now Updated: Just Now

ரூ.22,000 கோடி திரட்டும் இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன்... பங்கு முதலீட்டாளர்களுக்கு சாதகமா?

``இந்தியாவின் மிகப்பெரிய எண்ணெய் சுத்திகரிப்பாளரான இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன், ஒரு சூப்பரான அறிவிப்பை கொடுத்துள்ளது. அது இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனம் 22,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான உரிமை பங்கு வெளியீட்டை செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது தான்."