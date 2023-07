Published: Just Now Updated: Just Now

ஸ்மால்கேப் ஃபண்டுகளில் `பபுள்' வரப்போகிறதா? ஃபண்ட் முதலீட்டாளர்கள் கவனத்தில் கொள்ள விஷயங்கள் என்ன ?

ஸ்மால்கேப் ஃபண்டுகளில் கடந்த ஒரு ஆண்டிலும்கூட கடந்த நான்கு மாதங்களில்தான் பெருவாரியான வருமானம் வந்திருக்கிறது. ஆக, இது ஒரு பபுள் இல்லை என்பதை நம்மால் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது.