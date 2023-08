Published: Just Now Updated: Just Now

ரிசர்வ் வங்கி கூட்டம், அமெரிக்க பணவீக்கம்... சந்தையின் போக்கை நிர்ணயிக்க போகும் 10 காரணிகள்!

இந்திய பங்குச் சந்தையானது கடந்த வாரத்தில் பல்வேறு விதமாக சர்வதேச தரவுகளுக்கு மத்தியில் சற்று சரிவில் முடிவடைந்தது. இதற்கிடையில் நடப்பு வாரத்திலும் ரிசர்வ் வங்கியின் கூட்டம் தொடங்கி பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாக உள்ளன.