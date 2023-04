இந்த வாரம் வாங்க வேண்டிய பங்கு... ஷேர் போர்ட்ஃபோலியோ 19

மேற்கத்திய நாடுகள் பொருளாதார ரீதியிலான கவனத்தை ஜனநாயகம் அல்லாத நாடுகளிலிருந்து, இந்தியா போன்ற ஜனநாயக நாடுகளின் பக்கம் திருப்பி இருக்கின்றன. இதனால் நாட்டில் அந்நிய முதலீடுகளும், அதன் மூலம் வேலைவாய்ப்புகளும் வளர்ச்சியும் அதிகரிக்கும் நிலை உருவாகி இருக்கிறது. ஆப்பிள் நிறுவத்தின் தயாரிப்புகளை மேற்கொள்ளும் ஃபாக்ஸ்கான் நிறுவனம் தனது உற்பத்தி மையத்தை சீனாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு மாற்றியிருக்கிறது. சீனா ப்ளஸ் ஒன் (Chine Plus One) மற்றும் யூரோப் ப்ளஸ் ஒன் (Europe Plus One) உள்ளிட்ட உத்திகளும் இந்தியாவுக்குப் பெரும் அளவில் வாய்ப்பு களைக் கொண்டுவரும்.



நம் நாட்டில் சேவைத் துறையில் நல்ல வளர்ச்சியைத் தொடர்ந்து பார்த்து வருகிறோம். தற்போது நாட்டின் ஜி.டி.பி-யில் சேவைத் துறையின் பங்கு 54 சதவிகிதமாக இருக்கிறது. சேவைத்துறை ஏற்றுமதியும் சிறப்பாக இருக்கிறது.



அதே சமயம், வேலை வாய்ப்பின்மை, திறன் குறைபாடு போன்றவை இந்தியப் பொருளாதார வளர்ச்சிக்குச் சவால்களாக உள்ளன. கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புறப் பகுதிகளில் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கமும், திறன் வளர்ப்பும் திட்டமிடப்பட வேண்டும். மேலும், மேற்கத்திய மற்றும் சீனா போன்ற நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில், இந்தியாவின் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் பெரும் அளவு மேம்படுத்தப்பட வேண்டியிருக்கிறது.



கச்சா எண்ணெய், சமையல் எண்ணெய், உலோகம் மற்றும் எரிவாயு ஆகிய கமாடிட்டி களின் விலை உயர்வும், தொடர்ந்து மத்திய வங்கிகள் வட்டி விகிதத்தை உயர்த்தி வருவதும் இந்தியாவுக்குச் சவாலாக இருக்கின்றன. ‘சவால்களும், நெருக்கடிகளும் இருக்கும் நேரத்தில் வாய்ப்பு களுக்குப் பஞ்சம் இருக்காது. அந்த வாய்ப்புகளைச் சரியாகப் பயன்படுத்தினால் போதும்’ என்று வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் கூறுவார். அதன்படி பார்க்கும் போது, முதலீட்டு விஷயத்தில் சில முக்கியமான பரிந்துரை களை என் 33 வருட பங்குச் சந்தை ஆராய்ச்சி மற்றும் முதலீட்டு அனுபவத்திலிருந்து கொடுக்கிறேன்.



நம்முடைய போர்ட்ஃபோலியோவில் பங்குகளைத் தேர்வு செய்வதில் தனி கவனம் செலுத்தி வருகிறோம். நஷ்டத்தைப் பதிவு செய்யும் நிறுவனங்களின் பங்குகளையோ, அரசியல் கட்சிகளுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்களின் பங்குகளையோ நாம் வாங்குவதில்லை. புதிதாகப் பட்டியலாகும் நிறுவனப் பங்குகளில் அதிகமான முதலீட்டை மேற்கொள்ள வேண்டாம். ஏனெனில், அவற்றில் தரவுகள் இருக்காது. ஒரு நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டைப் புரிந்துகொள்ள குறைந்தபட்சம் எட்டு காலாண்டுகளின் தரவுகள் தேவை.



இப்படி எல்லாவற்றையும் திட்டமிட்டு செயல்படுத்தினாலும் சில நேரங்களில் தவறு நடக்க வாய்ப்புள்ளது. அந்தத் தவறுகளை மீண்டும் செய்யாமல் இருக்க நிறுவனங்கள் வெளியிடும் அறிக்கைகள், நிறுவனங்கள் மற்றும் துறைகள் சார்ந்து வரும் செய்திகளைத் தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும்.