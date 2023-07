இலக்கு விலையை எட்டிய இரண்டு பங்குகள்... அடுத்து வாங்க வேண்டிய பங்கு..? - ஷேர் போர்ட்ஃபோலியோ 34

தற்போது எஸ்.பி.ஐ கார்ட்ஸ் கிரெடிட் கார்டு வணிகத்தில் இந்தியாவிலேயே இரண் டாவது பெரிய நிறுவனமாக உள்ளது. கிரெடிட் கார்டு வணிகத்தில் முதல் இடத்தில் உள்ள ஹெச்.டி.எஃப்.சி வங்கிக்கும் (1.72 கோடி கார்டுகள்), எஸ்.பி.ஐ கார்ட்ஸுக்கும் (1.65 கோடி கார்டுகள்) இடையிலான இடைவெளி யும் கணிசமாகக் குறைந்திருக்கிறது. பிப்ரவரி 2023 நிலவரப்படி, கிரெடிட் கார்டு எண்ணிக்கை அடிப்படையில் ஹெச்.டி.எஃப்.சி 20.75% பங்கு வகிக்கும் நிலையில், எஸ்.பி.ஐ கார்ட்ஸ் 19.80% பங்கு வகிக்கிறது. எஸ்.பி.ஐ கார்ட்ஸ் தொடர்ந்து தனது கிரெடிட் கார்டு விற்பனையை அதிகரித்து வருவது பாசிட்டிவ்வான விஷயம்.



மேலும், தற்போது எஸ்.பி.ஐ கார்ட்ஸின் மேலாண் இயக்குநர் மற்றும் சி.இ.ஓ பொறுப்பி லிருந்து ராம மோகன் ராவ் அமரா வரும் ஆகஸ்ட் 11-ம் தேதியுடன் விலகுவதால், அந்த இடத்தில் அபிஜித் சக்ரவொர்த்தி நியமிக்கப் பட்டுள்ளார். தற்போது எஸ்.பி.ஐ-யில் துணை மேலாண் இயக்குநராக இருக்கும் சக்ரவொர்த்தி, ரீடெய்ல் மற்றும் கார்ப்பரேட் வங்கி செயல் பாடுகளிலும், எஸ்.பி.ஐ-யின் வெளிநாட்டு மற்றும் ஐ.டி வெர்டிகல் பிரிவுகளிலும் 34 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய அனுபவம் பெற்றவர். ஹாங்காங் கிளையில் பணியாற்றியபோது அதிக மதிப்புள்ள கார்ப்பரேட் கடன்களை வழங்கியதில் இவருடைய பங்கு முக்கியமானது.



பங்குதாரர்களின் ஒப்புதல் பெறப்பட்டு ஆகஸ்ட் 12 முதல் இவரது பதவிக் காலம் தொடங்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படி பாசிட்டிவ்வான அம்சங்கள் இந்தப் பங்குக்குச் சாதகமாக இருப்பதால் இந்தப் பங்கை நம் போர்ட்ஃபோலியோவில் வாங்கிச் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.



டிஸ்க்ளெய்மர்: இங்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட பங்குகள் கட்டுரையாளர் வசமோ, அவரின் குடும்பத்தினர், நிறுவனத்தார் வசமோ இருக்கலாம். (SEBI regn no. of the Company for Research Analyst license: INH000002459)



(போர்ட்ஃபோலியோ தொடரும்)

தமிழில்: ஜெ.சரவணன்