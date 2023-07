போர்ட்ஃபோலியோவில் இதுவரை கிடைத்த லாபம் 28.2%! இனி என்ன செய்ய வேண்டும்? - ஷேர் போர்ட்ஃபோலியோ 35

நம்முடைய போர்ட்ஃபோலியோவில் இருக்கும் பல நிறுவனங்களின் காலாண்டு நிதிநிலை முடிவுகள் குறித்த கணிப்புகளும், எதிர்பார்ப்புகளும் பாசிட்டிவ்வாக இருக் கின்றன. எனவே, பங்குகளின் விலை நகர்வில் ஏற்றங்கள் இருப்பதற்கான சாத்தியங்கள் உள்ளன. அடுத்தடுத்து வெளிவரக்கூடிய காலாண்டு முடிவுகளை வரும் வாரங்களில் போர்ட் ஃபோலியோ பகுதியில் விவாதிக்கலாம்.



தற்போது போர்ட்ஃபோலியோவில் உள்ள சில பங்குகள் குறித்து வெளிவந்த முக்கியமான செய்திகள் குறித்தும், அந்தச் செய்திகள் பங்கு விலையில் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் குறித்தும் பார்க்கலாம்.



கிளாண்ட் ஃபார்மா நிறுவனத்தின் ஹைதரா பாத் உற்பத்தி நிலையத்தில் ஜூலை 3 முதல் ஜூலை 14 வரை அமெரிக்க உணவு மற்றும் மருந்துக் கட்டுப்பாட்டுத் தர ஆணையம் ஆய்வில் ஈடுபட்டது. இது உற்பத்தி சார்ந்த விதிமுறைகளைச் சரியாகப் பின்பற்றுகிறதா என்பதற்கான ஆய்வு என்றும், இந்த ஆய்வில் நிறுவனத்துக்கு எதிரான முடிவுகள் எதுவும் இல்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.



இந்த ஆய்வு நடவடிக்கையை அடுத்து இந்தப் பங்கின் விலை சற்று ஏற்றம் கண்டு வர்த்தகமானது. ஏற்கெனவே ஹைதராபாத் அருகில் உள்ள பாஷாமிலாரம் உற்பத்தி நிலையத்தில் ஜூன் மாதத்தில் இது போன்ற ஆய்வு நடத்தப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.



எஸ்.பி.ஐ கார்ட்ஸ் அண்ட் பேமென்ட்ஸ் நிறுவனத்தில் சமீபத்தில் மேலாண் இயக்குநர் மற்றும் சி.இ.ஓ பொறுப்பில் மாற்றம் நடந்தது குறித்து கடந்த வாரம் பார்த்தோம். தற்போது அதே நிறுவனத்தில் தலைமை மக்கள் அதிகாரி பொறுப்பிலும் மாற்றம் நடந்துள்ளது. அந்தப் பதவியில் இருந்து வந்த சீமா கபாஹி ஜூலை 14-ம் தேதியுடன் பணியிலிருந்து விலகி உள்ளார். அந்தப் பதவியில் தற்போது அனிதா ரிச்சர்ட் சோந்துமைரா (Anita Richard Sontumyra) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் எஸ்.பி.ஐ-யில் துணைப் பொது மேலாளராக இருந்தவர். 1994-ல் எஸ்.பி.ஐ வங்கியில் ஜூனியர் அசோசி யேட்டாகத் தனது பணியைத் தொடங்கியவர். வங்கித் துறையின் பல்வேறு பிரிவுகளில் 29 ஆண்டுக்கால அனுபவம் உள்ளவர். ஜூலை 15 முதல் இவர் எஸ்.பி.ஐ கார்ட்ஸ் அண்ட் பேமென்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைமை மக்கள் அதிகாரியாகப் பொறுப்பேற்றுள்ளதாக அதிகாரபூர்வமாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.



நம்முடைய போர்ட்ஃபோலியோவில் இந்த வாரம் எந்தப் பங்கும் புதிதாக வாங்கப் போவ தில்லை. புதிய பங்கு வாங்குவது குறித்து அடுத்த வாரத்தில் கூறுகிறேன்.



ஷேர் போர்ட்ஃபோலியோ விதிமுறைகள்...



* பங்குப் பரிந்துரைகள், அவற்றின் விலை நகர்வுகள் ஆகியவை திங்கள் முதல் புதன் வரையிலான மூன்று வர்த்தக தினங்களுக் கானதாக மட்டுமே வழங்கப்படுகின்றன.



* பரிந்துரைக்கப்படும் பங்குகள் திங்கள் முதல் புதன் வரையிலான வர்த்தக நாள்களில் குறிப்பிடப்படும் விலை வரம்புக்குள் வந்தால் மட்டுமே அந்தப் பங்குகளை வாங்க வேண்டும்.குறிப்பிட்ட விலை வரம்புக்குள் வராத பங்கு களை வாங்கக் கூடாது.



டிஸ்க்ளெய்மர்: இங்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட பங்குகள் கட்டுரையாளர் வசமோ, அவரின் குடும்பத்தினர், நிறுவனத்தார் வசமோ இருக்கலாம். (SEBI regn no. of the Company for Research Analyst license: INH000002459)

(போர்ட்ஃபோலியோ தொடரும்)

தமிழில்: ஜெ.சரவணன்