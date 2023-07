4 மாதங்களில் 45% லாபம் தந்த பங்கு..! - ஷேர் போர்ட்ஃபோலியோ 36

இந்த வாரம் வாங்க வேண்டிய பங்கு: கஜாரியா செராமிக்ஸ் (KAJARIACER)



வாங்க வேண்டிய விலை: ரூ.1,390-க்குக் கீழ்



1988-ல் தொடங்கப்பட்ட கஜாரியா செரா மிக்ஸ் நிறுவனம் இந்தியாவின் மிகப் பெரிய செராமிக் மற்றும் விட்ரிஃபைட் டைல்ஸ் உற்பத்தி நிறுவனமாகத் திகழ்கிறது.



ஒரு மில்லியன் சதுர மீட்டர் என்ற உற்பத்தித் திறனுடன் தொடங்கப்பட்ட இந்த நிறுவனத் தின் தற்போதைய உற்பத்தித்திறன் கிட்டத்தட்ட 82 மில்லியன் சதுர மீட்டர் அளவுக்கு உயர்ந்து உள்ளது. உத்திரப்பிரதேசத்தில் சிக்கந்தரபாத், ராஜஸ்தானில் கெய்ல்பூர், மலூடானா, ஆந்திராவில் காளஹஸ்தி, தெலங்கானாவில் பாலநகர் மற்றும் குஜராத்தில் இரண்டு இடங்கள் என மொத்தம் ஏழு இடங்களில் உற்பத்தி நிலையங்களை வைத்து தனது பிசினஸை நடத்திவருகிறது.



கஜாரியா செராமிக்ஸ் சந்தையில் டைல்ஸ் பிரிவில் 3000 ஸ்டாக் கீப்பிங் யூனிட்டும், பாத்ரூம் சானிட்டரிவேர் பிரிவில் 250 ஸ்டாக் கீப்பிங் யூனிட்டும் இருக்கும் வகையில் சந்தைப் படுத்தலை மேற்கொண்டுவருகிறது.



இந்த நிறுவனம் இந்தியா முழுவதும் 1500-க்கும் மேலான டீலர்களுடன் வலுவான விநியோகம் மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் கட்டமைப்பை வைத்துள்ளது.இதன் மூலம் இந்தியா முழுவதும் இதன் தயாரிப்புகள் விற்பனை செய்யப்படுவதை உறுதி செய்கிறது.



இந்த நிறுவனம் பல்வேறு விரிவாக்கத் திட்டங்களை வைத்திருக்கிறது. மேலும், செராமிக்ஸ் பிரிவுகளில் கலவையான தயாரிப்புகளைச் சந்தையில் விற்பனை செய்து வருகிறது. குறிப்பாக, இரண்டாம் நிலை நகரங்கள், சிறு நகரங்கள் போன்றவற்றிலும் இந்த நிறுவனத்தின் விற்பனை நன்றாக இருக்கிறது. கூடுதலாக ரியல் எஸ்டேட் துறையின் வளர்ச்சியை ஒட்டி இந்த நிறுவனத்தின் வளர்ச்சி வாய்ப்புகளும் நன்றாக இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு இருப்பதால், நம்முடைய போர்ட்ஃ போலியோவில் முதலீடு செய்வதற்கு இந்தப் பங்கு சரியான தேர்வாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.



ஷேர் போர்ட்ஃபோலியோ விதிமுறைகள்...



* பங்குப் பரிந்துரைகள், அவற்றின் விலை நகர்வுகள் ஆகியவை திங்கள் முதல் புதன் வரையிலான மூன்று வர்த்தக தினங்களுக் கானதாக மட்டுமே வழங்கப்படுகின்றன.



* பரிந்துரைக்கப்படும் பங்குகள் திங்கள் முதல் புதன் வரையிலான வர்த்தக நாள்களில் குறிப்பிடப்படும் விலை வரம்புக்குள் வந்தால் மட்டுமே அந்தப் பங்குகளை வாங்க வேண்டும்.



* குறிப்பிட்ட விலை வரம்புக்குள் வராத பங்குகளை வாங்கக் கூடாது.



டிஸ்க்ளெய்மர்: இங்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட பங்குகள் கட்டுரையாளர் வசமோ, அவரின் குடும்பத்தினர், நிறுவனத்தார் வசமோ இருக்கலாம். (SEBI regn no. of the Company for Research Analyst license: INH000002459)



(போர்ட்ஃபோலியோ தொடரும்)



தமிழில்: ஜெ.சரவணன்‘