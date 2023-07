Published: Just Now Updated: Just Now

பட்டியலான முதல் நாளிலேயே பட்டையை கிளப்பிய பங்கு... முதலீட்டாளர்களுக்கு கிடைத்த லாபம் எவ்வளவு?

சயன்ட் நிறுவனத்தின் முக்கியமான கிளெய்ன்டுகளாக ஹனிவெல் இன்டர்நேஷனல், ஏபிபி, பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆகிய முன்னணி நிறுவனங்கள் உள்ளன. மைசூர், ஹைதராபாத், பெங்களூரு ஆகிய இடங்களில் இந்நிறுவனம் தனது உற்பத்தி நிலையங்களை வைத்துள்ளது.