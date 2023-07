Published: 17 Jul 2023 7 AM Updated: 17 Jul 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

வெல்டன் TCS.. அசத்தலான காலாண்டு முடிவு; பங்கு விலை உயர இதுதான் காரணமா? பொருளாதாரம், பணம், பங்கு-11

``டி.சி.எஸ் என்பது ஒரு தனிப்பட்ட நிறுவனம் மட்டும் அல்ல; தகவல் தொழில்நுட்ப துறை நிறுவனங்களிலேயே முன்னோடியும் மிகப் பெரியதுமான ’தலைவர்’ போன்ற நிறுவனம். ’இன்ண்டஸ்ரி லீடர்’, ‘ஐ.டி லீடர்’ என்பார்கள்...."