அதிக லாபம் தந்த டி.சி.எஸ்... அதிக இழப்பைத் தந்த ஓ.என்.ஜி.சி... காரணம் என்ன?

பொருளாதாரம் மிகப் பெரிய அளவில் மாறியுள்ள நிலையில், மூலதனம் (Capital), முதலாளித்துவம் (Capitalism) குறித்த கருத்து களும் பெரும் மாற்றம் கண்டுள்ளன. இத்தனை காலமாக கட்டடம் போன்ற தொட்டு உணரக் கூடியவற்றில் (Tangible) முதலீடு செய்வதுதான் தொழிலில் லாபம் பார்க்க அடிப்படையான அம்சமாகக் கருதப்பட்டு வந்தது. தற்போது, ஐடியாக்கள், அறிவுசார் விஷயங்கள், சாஃப்ட் வேர்கள், பிராண்டுகள், நெட்வொர்க் மற்றும் ரிலேஷன்ஷிப் போன்ற தொட்டு உணர முடியாதவற்றில் (Intangible) முதலீடு செய்வதன் மூலம் நிறுவனங்கள் கூடுதல் லாபம் பார்த்து வருகின்றன என்கிறார்கள் பொருளாதார ஆசிரியர்களான ஜொனாதன் ஹாஸ்கெல் மற்றும் ஸ்டியன் வெஸ்ட்லேக் (Jonathan Haskel and Stian Westlake). இவர்கள் எழுதிய ‘Capitalism without Capital: The Rise of the Intangible Economy’ என்ற புத்தகம், மூலதனம் பற்றி புதிய புரிந்துகொள்ளலை நமக்கு அளிப்பதாக இருக்கிறது.