இந்தியப் பங்குச் சந்தைக்கு சாதகம் செய்யுமா மார்கன் ஸ்டான்லி `ரேட்டிங் அப் கிரேட்’?

ஏற்கெனவே கடந்த சில மாதங்களாக பெரும் பணம் டாலர்களாக இந்திய பங்குச் சந்தைக்குள் வந்துகொண்டிருக்கிறது. மார்ச் 23-ல் 7,935 கோடியாக இருந்த அந்நிய நாட்டு (FPI) முதலீடுகள், ஏப்ரலில் 11,630 கோடியாக உயர்ந்து, மே மாதம் 43,838 கோடியாகவும், ஜூன் மாதம் 47,148 கோடியாகவும், ஜூலையில் 46,617 கோடி ரூபாய்களாகவும் இருந்தது.

ஆகஸ்ட் மாத ஆரம்பத்தில்தான் கொஞ்சம் குறைந்தது. இனி அது மீண்டும் உயர ஆரம்பிக்கலாம்.

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் தொடர்ந்து உயர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. குறியீட்டு எண்கள் அடுத்தடுத்த மைல்கற்களை சாதாரணமாகத் தாண்டிக்கொண்டிருக்கின்றன.

அதிகம் உயர்ந்துவிட்டது. இனி முடியாது. இறங்கத்தான் வேண்டும் என்றெல்லாம் முதலீட்டாளர்கள் மட்டுமல்ல, பெரிய பங்கு ஆலோசனையை நிறுவனங்களும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கையில் மார்கன் ஸ்டான்லியின் ரேட்டிங் அப் கிரேட்’ வந்திருக்கிறது.

ஏற்கெனவே நன்றாக எரிந்துகொண்டிருக்கிற பர்னருக்கு (நெருப்பிற்கு) புதிதாக இணைக்கபட்டிருக்கும் மற்றொரு கேஸ் (கேஷ்) ஆக மார்கன் ஸ்டான்லி ரேட்டிங் அப் கிரேட் மாறலாம்.

இந்த அப் கிரேடிற்கு மார்கன் ஸ்டான்லி சொல்லியிருக்கும் மூன்று காரணங்கள்: ஸ்ட்ரக்சுரல் அப்டிரண்ட், செக்யுலார் லீடர்ஷிப் மற்றும் வேல்யுவேஷன் (Structural uptrend, Secular leadership and relative valuations being less extreme than in October).