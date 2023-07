Published: 11 Jul 2023 10 AM Updated: 11 Jul 2023 10 AM

தங்கம் விலை: நடப்பு வார நிலவரம் எப்படி இருக்கும்? வாங்கி வைக்கலாமா...

தங்கம் விலையானது தொடர்ந்து விலை உச்சத்திலேயே இருந்து வரும் நிலையில், நடப்பு வாரத்திலாவது குறையுமா? குறைந்த விலையில் வாங்க வாய்ப்பு கிடைக்குமா என்ற பெருத்த எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது.