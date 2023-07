Published: Just Now Updated: Just Now

இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்க்கும் சந்திரயான்- 3 திட்டம் - பின்னிருந்து வழிநடத்தும் 54 பெண்கள்!

சந்திரயான் - 3 திட்டம் ஆண்களால் வழிநடத்தப்பட்டாலும் இதற்கு பின்னால் அதிகளவில் பெண்களே பணிபுரிகிறார்கள் என இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி அமைப்பின் மூத்த அதிகாரி ஒருவர் கூறியுள்ளார். சந்திரயான் -3 திட்டத்தில் பொறியாளர்கள்/ விஞ்ஞானிகள் என மொத்தம் 54 பெண்கள் உள்ளனர்.