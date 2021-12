ஜேம்ஸ் வெப் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப்: விண்வெளி ஆராய்ச்சியின் அடுத்த அத்தியாயம்! இதில் என்ன ஸ்பெஷல்?!

ஜேம்ஸ் வெப் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் முக்கியமாக நான்கு அறிவியல் கருவிகளைக் கொண்டுள்ளது. Near Infrared Camera (NIRCam), Near Infrared Spectrograph (NIRSpec), Mid Infrared Instrument (MIRI) மற்றும் Fine Guidance Sensor /Near Infrared Imager and Slitless Spectograph (FGS/NIRISS) ஆகியவை அடங்கும்.